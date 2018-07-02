وفاة فتى متأثرا بجراحه بانفجار منزل بغزة

توفي فتى فلسطيني بعد ظهر اليوم الإثنين، متأثرا بجراح أصيب بها قبل يومين إثر انفجار منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مدير الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني، بوفاة الفتى معاذ حيدر حلس (16 عاما) متأثرا بجراحه الخطيرة أصيب بها قبل يومين؛ ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 مواطنين.

ومساء السبت توفي مواطنان بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين جراء انفجار وقع بمنزل شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بفعل انفجار كمية كبيرة من الألعاب النارية بالمنزل.