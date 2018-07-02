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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

تاريخ النشر: 02/07/2018 - 12:52

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة التي واصلت فرض الإجراءات المشددة على الفلسطينيين بمنعهم الدخول للمسجد.

وذكرت دائرة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 51 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بالإضافة إلى تنفيذ خمسة من عناصر شرطة الاحتلال جولة في مسجد قبة الصخرة المشرفة وساحات المسجد.

وقالت إن مجموعة من المستوطنين أدوا خلال الاقتحام طقوسا تلمودية، فيما ألقى أحدهم نفسه على الأرض في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى، وتم إخراجه من قبل شرطة الاحتلال.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المطرفين بدءاً من دخولهم عبر باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتجولهم بشكل استفزازي في باحات الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى التضييق على عمل الحراس.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرة تلك الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.

 

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#القدس
#الأقصى
#مستوطنون
#اقتحام
#الاحتلال

من عرب 48

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