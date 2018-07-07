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غزة تشيع الشهيد محمد أبو حليمة

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 16:04

غزة تشيع الشهيد محمد أبو حليمة
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شاركت جماهير غفير في قطاع غزة بعد ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد جمال أبو حليمة (22 عاما)، الذي استشهد، أمس الجمعة، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات مسيرات العودة بالقطاع.

وضمن فعاليات المسيرة، يتظاهر آلاف قرب السياج الفاصل للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد أبو حليمة الذي أصيب بالصدر، في مسجد الإصلاح في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ووارى المشيعون الشهيد في المقبرة الشرقية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أبو حليمة، جراء إصابته بعيار ناري للاحتلال في صدره، خلال مشاركته في المسيرة.

واستشهد 137 فلسطينيا منذ بداية مسيرات العودة في الـ 30 من آذار / مارس الماضي، وأصيب أكثر من 1700 شخص بإصابات مختلفة.

 

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#قطاع غزة
#مسيرات العودة
#الاحتلال
#شهيد
#أبو حليمة

من عرب 48

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