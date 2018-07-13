عبّاس إلى موسكو للقاء بوتين غدًا

يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غدًا، السّبت، بالرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، في الكرملين بموسكو.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الكرملين قوله إنّ الرئيسين سيبحثان "الوضع في الشرق الأوسط والمشروعات الثنائية ونقل السفارة الأميركيّة من تل أبيب إلى القدس".

وتأتي زيارة عبّاس إلى موسكو ولقاؤه بوتين بعد يومين من لقاء مماثل بين بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، عرضَ في معظمه الأوضاع في الجنوب السّوري، وفق وسائل الإعلام الإسرائيليّة التي لم تذكر أنّه تم التطرّق إلى الموضوع الفلسطيني.

ويعود آخر لقاء بين بوتين وعباس إلى شباط/فبراير الماضي، وحينها، أبلغ عباس بوتين بأن "واشنطن لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد في عمليّة السّلام بالشّرق الأوسط".

كما ناقش عباس وبوتين، حينها، "آليات إخراج تسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي من مأزقه الراهن". وبحسب وجهة النظر الفلسطينية، التي نقلتها "رويترز"، فلا بد من توسيع رباعي الوسطاء الدولي، ليس فقط لكسر "الاحتكار الأميركي"، وإنما، أيضًا، للاستفادة من كافة الجهود التي تبذل لتحريك المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل.