الهيئة الوطنية تؤكد الاستمرار بمسيرات العودة وكسر الحصار

أصدرت الهيئة الوطنية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانا على وسائل الإعلام أكدت من خلاله استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، ويأتي ذلك ردا على التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي واشتراط "التهدئة" بوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة".

وقالت اللجنة في بيانها: "تتواصل مسيرة شعبنا الفلسطيني الصامد الأبي ويستمر العطاء الفلسطيني متجسدا بأسمى معاني التضحية والفداء الذي قل نظيره في مواجهة أعتى آلة عسكرية صهيونية غاشمة في ظل ظروف مجافية. حيث يقف العالم صامتاً إزاء الجريمة ولا يحرك ساكناً، تتجلى عظمة هذا الشعب في صموده أمام كل أنواع الظلم والقتل والحصار بهدف كسر إرادته ويواجه بكل عناد وإباء مؤامرات التصفية والاجهاز على الحقوق الوطنية".

وأضاف إن "استمرار هذا الصمود الأسطوري الفلسطيني لهو دلالة على الايمان العميق بعدالة القضية والتمسك بالحقوق والثوابت التي لن نحيد عنها ولن نقبل بالتفريط بها حتى نحقق أهداف شعبنا ووصايا شهدائنا وتضحيات جرحانا وأسرانا".

وأكدت اللجنة في بيانها على ما يلي: -

1. توجه بالتحية لأرواح شهداء شعبنا الأطفال لؤي كحيل، أمير النمرة وعثمان حلس وياسر أبو النجا وكافة أطفال فلسطين الشهداء الذين استهدفتهم آلة حرب الاحتلال لتغتال حلمهم في الحياة هذه الآلة الاجرامية التي تعكس إرهاب واجرام وعنصرية هذا الاحتلال مستغلاً صمت العالم على الجريمة المستمرة على الأرض الفلسطينية في غزة والضفة والخان الأحمر في القدس، كما ظهرت وحشية هذا الاحتلال باستهداف واختطاف المصاب آدم عماد سالم وما تعرض له من تعذيب وتنكيل وإهمال طبي متعمد داخل مستشفيات العدو الصهيوني أدى إلى بتر ساقه، إن غطرسة الاحتلال وسياسته الفاشية المنظمة تستوجب من المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة الحقوقية والقانونية الوقوف بشكل جدي أمامها للجم قادة العدو وجنوده من ارتكاب المزيد من الجرائم وتقديمهم للمحاكم الدولية.

2. نؤكد على استمرار وتواصل مسيرات العودة في جمعتها السابعة عشر وندعو كافة قطاعات شعبنا للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين" وذلك بعد عصر يوم الجمعة الموافق 20/7/2018 لنؤكد لكل العالم أن حقوقنا غير قابلة للتصرف أو التفريط وأننا سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها.

3. نهيب بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة والضفة ممثلة بالوزير جواد عواد لتوفير كافة الاحتياجات الطبية وتسهيل خروج الجرحى للعلاج وإيلائهم الاهتمام العالي فهؤلاء الأبطال وجراحاتهم تاج على رؤوسنا ومن حقهم علينا جميعا أن يتلقوا الخدمة والرعاية والاهتمام لما قدموه من تضحيات عزيزة غالية في سبيل الوطن.

4. نتوجه بالشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية لجهودهم المتواصلة من أجل تحقيق المصالحة واستمرار فتح معبر رفح آملين تسهيل إجراءات السفر على المعبر للتخفيف من معاناة شعبنا ووقوفهم إلى جانبنا سعيا لوقف عدوان الاحتلال على قطاعنا الصامد.

5. كل التحية لفصائل المقاومة الباسلة التي أكدت على أنها الدرع الحامي لجماهير شعبنا في التصدي للعدوان الصهيوني رافضة ً فرض قواعد اشتباك تستهدف نضال شعبنا في مسيرات العودة وأدواتها وابداعاتها السلمية مؤكدين على الارتباط الوثيق بين الحاضنة الشعبية وقوى المقاومة في مواجهة مسلسل الإجرام الصهيوني المتواصل.