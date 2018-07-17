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غزة: استئناف فتح معبر رفح الأربعاء

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 23:30

غزة: استئناف فتح معبر رفح الأربعاء
(أ ب أ)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، استئناف فتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر، في الاتجاهين، غدًا الأربعاء.

وقالت الإدارة، اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب، إنّ "المعبر "سيعمل غدًا في الاتجاهين لسفر المواطنين وعودة العالقين من الجانب المصري".

وفي وقت سابق اليوم، نفت السلطات المصرية "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق معبر رفح البري" الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني، وفق إعلام مملوك للدولة.

وأفادت بوابة صحيفة "الأهرام" الحكومية، بـ"استمرار فتح المعبر أمام حركتي السفر والوصول، وعبور الحالات الإنسانية والعالقين فى الاتجاهين، وكذلك المساعدات الإنسانية، رغم وجود عطل فني بشبكة الاتصالات وجار إصلاحه".

ومساء أمس الإثنين، قال المكتب الإعلامي في معبر رفح (تابع للسلطة الفلسطينية)، في بيان، إنّ "السلطات المصرية أبلغتنا بإغلاق المعبر، ابتداءً من الثلاثاء (أمس)، وحتى إشعار آخر".

وتزامن ذلك مع ما أثير من إعلان إغلاق معبر رفح، مع قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم "التجاري"، أمام حركة البضائع، باستثناء المواد الطبية والمواد الغذائية، وقرار تقليص مساحة الصيد من 6 أميال إلى 3 أميال بحرية.

ويربط "رفح" القطاع بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013، وتفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية.

 


#رفح
#المعبر الحدودي
#مصر

من عرب 48

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