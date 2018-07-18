غزة: وحدة الطائرات الورقية الحارقة تؤكد استمرار إطلاقها

قالت "وحدة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة" (أبناء الزواري)، في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنها مستمّرة في إطلاق طائراتها وبالوناتها الحارقة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، حتى تحقيق مطالبها برفع الحصار.

وأضافت الوحدة، في بيان " وحداتنا خرجت منذ الصباح لتسير بالوناتها تجاه أراضينا المحتلة لنثبت للجميع أننا لا نتلقى أوامر من أحد، وأن مقاومتنا السلمية مستمرة حتى نيل مطالبنا وفك الحصار".

ونفت الوحدة الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وتفيد بأن "حركة حماس ستعمل على وقف إطلاق تلك الطائرات والبالونات، وأن الحركة نشرت قواتها في المنطقة الحدودية لمنع مطلقي البالونات من العمل".

وقالت إنها "إشاعات مغرضة تهدف لبث روح الهزيمة، ونعلن أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما".

وأكّدت على أن الفصائل الفلسطينية في غزة لن تقف حائلا بينهم وبين المقاومة السلمية.

كما حذرت الوحدة الجانب الإسرائيلي من زيادة "كمية الحرائق واتساع بقعة الزيت"، مشيرةً إلى أن "العلاقة بين زيادة الحصار وكمية الحرائق طردية".

يذكر في هذا السياق أن قوات الاحتلال أغلقت، الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة أمام حركة البضائع، كما قلصت مساحة الصيد إلى مسافة 3 أميال؛ وذلك بعد أسبوع من قرار تقليصها من مسافة 9 أميال إلى 6 أميال.