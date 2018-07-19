حماس تبلغ المخابرات المصرية موافقتها على ورقة المصالحة

أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، وزير المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس.

وجاءت موافقة حماس خلال اتصال هاتفي أجراه هنية بكامل، مشيرة إلى أن موافقة الحركة "كان حصيلة حوار معمق".

وذكرت حماس في بيان عممته على وسائل الإعلام، أن اعتماد قيادة الحركة للورقة المصرية جاء "انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين".

وأوضح بيان حماس أن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وعبر هنية، بحسب البيان الصادر عن حماس، "عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة صالح العاروري"، مؤكدا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.

يذكر أن وفد من حماس أنهى يوم الجمعة الماضي زيارة إلى القاهرة للتباحث مع مسؤولين مصريين بشأن ورقة جديدة عرضتها القاهرة لتطبيق المصالحة وفق إطار زمني محدد.

كما قالت حركة فتح إنها تعقد اجتماعات في رام الله، لبحث الطرح المصري الجديد لدفع عجلة المصالحة المتعثرة.