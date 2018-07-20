الخليل: الاحتلال يُغلق الحواجز المؤدية لتل الرميدة

استمرّت قوات الاحتلال بتضييق الخناق على الفلسطينيين، إذ أغلقت اليوم الجمعة، كافة الحواجز العسكرية التي تُحاصر منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء، وسط الخليل، ومنعت الأهالي من العودة لمنازلهم.

ونقلت وكالة "وفا" عن الناشط ياسر أبو مرخية قوله، إن قوات الاحتلال أغلقت كافة الحواجز المؤدية إلى منطقة تل الرميدة، ومنعت الأهالي من الدخول عبرها بعد صلاتهم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقال منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عماد أبو شمسية، إن حكومة الاحتلال تسعى بشكل متواصل للسيطرة على حي تل الرميدة، منذ العام 1984، عقب مصادرة الاحتلال مساحة من الأرض تعود لعائلات أبو هيكل وقفيشة وغيرها، بحجة أنها أرض أثرية لليهود.

كما نصب مستوطنون حينها؛ عددا من "الكرافانات" التي تعتبر النواة الأساسية للمستوطنة المسماة "رمات يشاي"، المُقامة على أراضي تل الرميدة الذي تقيم فيه 140 عائلة فلسطينية، يسعى الاحتلال لترحيلها، بعد محاصرتها بثلاثة حواجز عسكرية.