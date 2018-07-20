حماس: على الاحتلال أن يتحمل نتائج وعواقب أفعاله

قالت حركة حماس، مساء الجمعة، أن "اختيار الاحتلال الإسرائيلي القصف والعدوان على مواقع المقاومة، وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه".

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن على الاحتلال "أن يتحمل النتائج والعواقب، فتصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا، والواجب الوطني في حماية مصالحه، وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص".

وشدد على أن المقاومة جاهزة وقادرة وماضية في فرض هذه المعادلة وتثبيتها مهما بلغت التضحيات.

وتابع أن "شعبنا الفلسطيني، ومن خلفه المقاومة الباسلة، سيمضي بكل قوة في انتزاع حقوقه وكسر حصار غزة، فمن حقه أن يعيش بحرية وكرامة، وعلى العالم وصناع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان، وإنهاء حصار غزة، ودعم عدالة القضية الفلسطينية".

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 من كتائب القسام، وأُصيب 210 آخرون، اليوم الجمعة، في قصف مدفعي إسرائيلي، وبرصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة.





