سقوط لبنة من حائط البُراق والأوقاف تُحقِّق

سقط حجر من حائط البراق (وهو جزء من الجدار الغربي للمسجد الأقصى) اليوم الإثنين، وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه يجري التدقيق في الحادثة، للوقوف على أسبابِها.

وأضاف المسؤول، وفقا لوكالة "الأناضول": "شاهدنا شريط فيديو يظهر سقوط حجر من حائط البراق، وجار التدقيق في ما جرى من خلال المهندسين والمختصين".

وتابع المسؤول في دائرة الأوقاف: "نعتقد أن سقوط الحجر ناجم على الأرجح عن أعمال حفر تجري في المنطقة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قصير يُظهر سقوط حجر من حائط البراق.

واحتجت الدائرة مرارا في السنوات الماضية على رفض الحكومة الإسرائيلية، السماح لمهندسيها أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالاطلاع على ما يجري من حفريات في المنطقة.