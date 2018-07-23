  2. فلسطينيات
  3. أخبار

سقوط لبنة من حائط البُراق والأوقاف تُحقِّق

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 14:27

سقوط لبنة من حائط البُراق والأوقاف تُحقِّق
أرشيفية
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

سقط حجر من حائط البراق (وهو جزء من الجدار الغربي للمسجد الأقصى) اليوم الإثنين، وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه يجري التدقيق في الحادثة، للوقوف على أسبابِها.

وأضاف المسؤول، وفقا لوكالة "الأناضول": "شاهدنا شريط فيديو يظهر سقوط حجر من حائط البراق، وجار التدقيق في ما جرى من خلال المهندسين والمختصين".

وتابع المسؤول في دائرة الأوقاف: "نعتقد أن سقوط الحجر ناجم على الأرجح عن أعمال حفر تجري في المنطقة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قصير يُظهر سقوط حجر من حائط البراق.

واحتجت الدائرة مرارا في السنوات الماضية على رفض الحكومة الإسرائيلية، السماح لمهندسيها أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالاطلاع على ما يجري من حفريات في المنطقة.

 


#القدس
#حائط البراق
#سقوط حجر
#الأقصى

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أزمة الوقود تعطل محطة الكهرباء بغزة
أزمة الوقود تعطل محطة الكهرباء بغزة

2018-07-23

المئات يحاصرون مكاتب "الأونروا" بغزة احتجاجا على التقليصات
المئات يحاصرون مكاتب "الأونروا" بغزة احتجاجا على التقليصات

2018-07-23

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى ودعوات فلسطينية للنفير للقدس
مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى ودعوات فلسطينية للنفير للقدس

2018-07-23

الأكثر قراءة

أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

2018-07-22
مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس والفصائل تحذر

مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس والفصائل تحذر

2018-07-22
العثور على فلسطينيين متوفيين بشقة في العاصمة الجزائرية

العثور على فلسطينيين متوفيين بشقة في العاصمة الجزائرية

2018-07-22
في طولكرم... الزوجة قتلت زوجها المسن بالسم

في طولكرم... الزوجة قتلت زوجها المسن بالسم

2018-07-22
تطورات بتركيا ومصر قد تعرقل تصدير الغاز الإسرائيلي

تطورات بتركيا ومصر قد تعرقل تصدير الغاز الإسرائيلي

2018-07-22