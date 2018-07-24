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طائرة إسرائيلية تستهدف شرقي مخيم جباليا

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 11:09

طائرة إسرائيلية تستهدف شرقي مخيم جباليا
موقع رصد تم استهدافه (أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي مخيم جباليا الواقع شمالي قطاع غزة.

وجاء أن الطائرة أطلقت صاروخا باتجاه مجموعة من الشبان، بذريعة إطلاق بالونات حارقة.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.

يذكر أن طائرة حربية إسرائيلية كانت قد أطلقت، يوم أمس الإثنين، صاروخا استهدف منطقة يتواجد فيها مجموعة من الشبان قرب مخيم العودة شرقي جباليا شمال قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه برج للمراقبة يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية شرق المغازي بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين المناطق الشرقية لوسط القطاع غزة وأراضي الـ48.

كما استهدفت قوات الاحتلال، يوم أمس، مرصدًا آخر لفصائل المقاومة بإطلاق النار من قبل آليات الاحتلال شمالي القطاع شرق بلدة بيت حانون.


#مخيم جباليا
#قطاع غزة
#بالونات حارقة

من عرب 48

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