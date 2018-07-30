رام الله: مستوطنون يُنفّذون اعتداءات عنصريّة بقرية المغير

خطّ مستوطنون، اليوم الإثنين، شعارات عنصرية في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، وأعطبوا إطارات مركبات فلسطينية.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، قوله إن عددًا من المستوطنين اليهود اقتحموا فجر اليوم أطراف القرية، وأعطبوا إطارات ثماني مركبات فلسطينية، وخطوا شعارات عنصرية تدعو للانتقام، وتحثّ على قتل العرب والفلسطينيين.

وأشار أبو عليا في حديث لـ "قدس برس" صباح اليوم، إلى أن المستوطنين أقدموا أمس الأحد، على سرقة صهريج مياه بلاستيكي يستخدمه المزارعون في قرية المغير لري مزروعاتهم، وذلك للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن اعتداءات مستوطني مستوطنة "عادي عاد"؛ المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب المغير، تتصاعد على المواطنين "الذين يعيشون في حالة اشتباك مستمر للدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم".