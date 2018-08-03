الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدّوم: إصابة بعيار "مطاطيّ" وعشرات بالاختناق

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تنديدًا بصفقة القرن، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، واعتدت على المُشاركين فيها ما تسبّب بإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، هاجمت الفلسطينيين، قبل انطلاق المسيرة، مُطلقةً الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابة شاب بعيار مطاطي في يده، والعشرات بالاختناق منهم عضو المجلس الثوري، بيان الطبيب، وعولجوا ميدانيا.

وأكد شتيوي أن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين بقنابل الغاز والصوت، ونصبت كمائن عديدة دون تسجيل حالات اعتقال.

يُذكرُ أن الاحتلال، يعتدي أسبوعيًا على مسيرة كفر قدوم، ويقمع المشاركين فيها.