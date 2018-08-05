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إصابات بقصف طائرة مسيرة لموقع للمقاومة بغزة

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 12:07

إصابات بقصف طائرة مسيرة لموقع للمقاومة بغزة
الاحتلال يواصل استهداف مسيرات العودة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استهدافت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الحربية الإسرائيلي، اليوم الأحد، بصاروخين لموقع كتائب "المجاهدين" في شمال بيت لاهيا في قطاع غزة، حيث بلغ عن تسجيل إصابتين في المكان.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع بتسجيل إصابتين جراء استهداف طيران الاستطلاع لموقع للمقاومة شمالي بيت لاهيا.

بالمقابل زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين كانوا بصدد إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة صوب التجمعات السكنية الإسرائيلية بـ"غلاف غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه الحربي نفذ هجوما على سيارة تتبع لخلية كانت تطلق بالونات حارقة، وكذلك على خلية أطلقت البالونات من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب.


#المقاومة
#طائرة مسيرة
#الاحتلال
#مسيرة العودة

من عرب 48

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