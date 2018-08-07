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هنية: وفد حماس سيعود للقاهرة برؤية لكافة الملفات

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 18:26

هنية: وفد حماس سيعود للقاهرة برؤية لكافة الملفات
إسماعيل هنية وصلاح العاروري (أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن وفد حماس القيادي الذي وصل إلى غزة الخميس الماضي، سيعود إلى العاصمة المصرية القاهرة حاملًا رؤية الحركة لكل الملفات التي تمّ طرحها للنقاش.

وذكر هنية خلال لقاء تحت عنوان "الوحدة والعودة"، الذي جمع قادة حماس بجمع من قادة الفصائل والوجهاء ظهر اليوم الثلاثاء بغزة، أن المكتب السياسي لحماس ناقش خلال الأيام الخمس الماضية في اجتماعات متواصلة كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف: "سيعود الوفد للقاهرة حاملًا رؤية الحركة وتصوّراتها (لم يحدد الموعد) حول المصالحة وكسر الحصار والحديث عن التهدئة ومواجهة اعتداءات الاحتلال وإعادة بناء المشهد الفلسطيني على أسس قوية".

وبحسب هنية فإن نقاشات المكتب السياسي لحماس تطرّقت أيضًا إلى "القرار الأميركي المتعلّق بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ونقل السفارة الأمبركية إليها، ومسيرات العودة الكبرى، وحصار قطاع غزة".

ولفت إلى أن التحالفات الإقليمية التي يجري بناؤها في المنطقة، تهدف لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة، واعتبار المقاومة الفسطينية إرهابا.

وتابع: "ناقشنا في اجتماعاتنا الحوارات مع القاهرة، والحوارات مع الأمم المتحدة، والحوارات مع قطر وغيرها من الدول، واتخذنا جملة من القرارات".

وأضاف هنية أن "طبيعة المرحلة وشدة المؤامرة لا يمكن أن يواجهها طرف لوحده مهما كان قوته، لكن بصف فلسطيني موحد نستطيع أن نسقط أي مؤامرة"، على حد تعبيره.

واعتبر هنية أن العودة الرمزية لقيادة حماس إلى غزة تأكيد على حق العودة، وأن "قدومهم إلى القطاع سيكون مقدّمة للعودة إلى القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلّة عام 1948"، بحسبه.


#إسماعيل هنية
#حركة حماس
#التهدئة
#المصالحة
#الحصار

من عرب 48

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