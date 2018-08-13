مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعربدون بالقدس القديمة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي ووفرت الحماية لهم وشددت من الإجراءات ضد الفلسطينيين عند دخولهم للمسجد، فيما تم إبعاد 4 نساء عن الأقصى.

ويأتي ذلكن في القوت الذي واصلت مجموعات المستوطنين القيام بمسيرات استفزازية في أسواق القدس القديمة، حيث نظمت بساعات متأخرة من الليل أولى المسيرات التهويدية ببدء شهر عبري جديد وتمهيدا للاحتفال برأس السنة العبرية.

وطافت مسيرة المستوطنين البلدة القديمة، أسواقها، وأزقتها، وحول بوابات المسجد الأقصى، وسط هتافات عنصرية تدعو لقتل العرب، وأخرى لبناء "الهيكل" المزعوم مكان قبة الصخرة.

وجرت المسيرة الاستفزازية وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال في المنطقة، لتأمين حماية المستوطنين.

واصل المستوطنون صباح الاثنين، اقتحامهم דاحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال في الوقت الذي منعت 4 نساء فلسطينيات من الصلاة فيه وسلمتهن إخطارات بالإبعاد عن ساحات المسجد.

وحسب دائرة الأوقاف، أغلقت شرطة الاحتلال بعد ساعات الظهر باب المغاربة بعد اقتحام 57 مستوطنا ساحات المسجد.

كما منعت الشرطة دخول 4 نساء من الضفة الغربية من باب القطانين بالمسجد الأقصى، رغم حصولهن على تصاريح، ودققت الشرطة في هوياتهم قبل حجزها.