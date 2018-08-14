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قطاع غزة: إصابة شخصين برصاص الاحتلال

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 20:27

قطاع غزة: إصابة شخصين برصاص الاحتلال
إصابة طفل بشظايا رصاص الاحتلال في منطقة "ملكة" - قطاع غزة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شخصان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب برصاصة في القدم، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار صوب مجموعة من المواطنين في منطقة أبو صفية شمال شرق دير البلح. فيما أصيب طفل بشظايا رصاص الاحتلال في منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على الحدود الشرقية لبلدة خزاعة شرقي خانيونس، النار صوب مجموعة من المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يعقب جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادث، لكنه سبق أن أعلن عن استهداف أو أن طائراته المسيرة نفذت هجمات على ما زعم أنه "خلية" قال إنها أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية آذار/ مارس الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.

 


#غزة
#ملكة
#الاحتلال الإسرائيلي
#البالونات الحارقة

من عرب 48

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