الاحتلال يحاصر الخان الأحمر ويدفع بالجرافات

حاصرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، التجمع السكني الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، فيما دفعت بالعديد من الجرافات والآليات التي شرعت في جرف وفتح طرقات بالمنطقة، وذلك في الوقت الذي استنفر جنوده على شارع أريحا القدس.

وواصلت جرافات الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي أعمال التجريف وشق الطرقات في محيط التجمع السكني المهدد بالهدم وتشريد قاطنيه بغرض تسهيل مرور الآليات والسيارات العسكرية.

وتأتي أعمال التجريف وفتح الطرقات تمهيدا لهدم التجمع السكني بعد انتهاء المهلة التي منحها الاحتلال للأهالي لهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم قواته بعملية الهدم بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال نشطاء تواجدوا في الخان الأحمر لـ"وفا"، إن الاحتلال اقتحم بعدد من الآليات الثقيلة القرية ويقوم بأعمال تجريف في محيطها، ويتواجد النشطاء كسد بشري لمنع جنود الاحتلال وآليات من الاقتراب من بيوت القرية.

وأضاف النشطاء أن الاحتلال يعمل على إصلاح خط للمياه في القرية ويقوم بإزالة مياه مجاري مستوطنة "كفار أدوميم".

وأصيب يوم أمس الإثنين، 7 مواطنين وأعتقل 4 آخرون بموجهات مع الاحتلال عند اقتحام عدد من الآليات للقرية تنفيذا لقرار عسكري يقضي بشق طرق عسكرية في محيط القرية.

وقامت الجرافات بشق الطرقات ومصارف المياه العادمة التي فتحها المستوطنون على القرية، حيث أغرقوا أراضيها، فيما اعتدت قوات الاحتلال على المتضامين الذين توافدوا لمنع تقدم الجرافات والآليات العسكرية.

ويعتصم السكان لأكثر من مئة يوم على التوالي داخل القرية بعد قرار من محكمة إسرائيلية بهدمها، من أجل التصدي لأي محاولة لإخلاء المواطنين هناك.

ويقطن الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني، نصفهم من الأطفال وغالبية السكان من اللاجئين، بحسب تسجيلات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما يضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.