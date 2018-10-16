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الخارجية الفلسطينية: موقف استراليا الجديد انتهاك للقانون الدولي

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 10:53

الخارجية الفلسطينية: موقف استراليا الجديد انتهاك للقانون الدولي
(أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨

عبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، عن حزنه إزاء الأنباء التي تُفيد بأن أستراليا قد تنقل سفارتها للقدس المحتلة وتعترف بها عاصمة لإسرائيل.  

وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإندونيسية،ريتنو مارسودي،​ إن "التقارير عن موقف ​أستراليا​ من ​القدس​ تدعو للحزن، وتنتهك القانون الدولي وقرارات ​مجلس الأمن​".

وأشار المالكي في المؤتمر المُنعقد في جاكارتا، إلى أن أستراليا "تجازف" بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خاصة العالمين العربي والإسلامي.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، صرح مساء أمس الإثنين، أن "بلاده منفتحة على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل​ ونقل سفارتها إلى المدينة".

كما ذكر أن "أستراليا ستعيد النظر في دعمها للاتفاق النووي مع ​إيران​".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#القدس المحتلة
#الاحتلال
#إسرائيل
#أستراليا
#السلطة الفلسطينية

من عرب 48

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