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غزة: شهيد متأثرًا بجراحه وإصاباتٌ في مواجهات الليلة

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 23:22

غزة: شهيد متأثرًا بجراحه وإصاباتٌ في مواجهات الليلة
من أحداث غزة يوم أمس (أ ب أ)
عرب ٤٨

استشهد شاب فلسطيني، متأثرا بجراح أُصيب بها برصاص الاحتلال، أمس الإثنين، في المسير البحري الثاني عشر ، الذي استهدفه الاحتلال، شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن "الشاب صدام العبد محمد أبوشلاش (27 عامًا) من سكان مخيم جباليا، استشهد متأثرا بجراحه الذي أصيب بها أمس شمال بيت لاهيا".

واستهدفت قوات الاحتلال، يوم أمس، بالرصاص الحي، والقنابل الغازية؛ المتظاهرين المشاركين بالمسير البحري شمال القطاع، ما أدى لإصابة 32 منهم، بالإضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق، نتيجة الغاز المُدمع.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أُصيب 7 فلسطينيين، بجروح، برصاص قوات الاحتلال، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت قوات الاحتلال، قد هاجمت مجموعة من المواطنين بالرصاص الحي، على مقربة من السياج  الأمنيّ الحدودي شرق المدينة، وأكد "المركز الفلسطيني للإعلام" أن عشرات الشبان نجحوا في اختراق السياج الفاصل.

وذكرت مصادر إعلامية، أن المواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال بالقرب من موقع "النمر" العسكري شرق المدينة، بعد أن نجح الشبان في اقتحام بوابة الموقع العسكري بالتزامن مع إطلاق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة.

 

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#غزة
#دير البلح
#إصابات
#اعتداء
#السياج الأمني

من عرب 48

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