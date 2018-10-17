  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الخان الأحمر

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 14:49

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الخان الأحمر
عن "وفا"
ععرب ٤٨

وقعت مواجهات، اليوم الأربعاء، بين عشرات الشبان الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر وبين قوات الاحتلال الإسرائيليية، التي اقتحمت القرية، أصيب خلالها أربعة فلسطينيين.

وعلم أن قوة عسكرية إسرائيلية رافقت جرافات عملت على تسوية شوارع في محيط الخان الأحمر، لتندلع ذلك مواجهات مع عشرات النشطاء والمتضامنين الأجانب الذين يواصلون الرباط في التجمع للدفاع عنه.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النشطاء والمتضامنين الأجانب، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة 4 نشطاء.

وعلم أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية تدعى رنين عميرة (18 عاما).

يشار إلى أن قرية الخان الأحمر يقع على الطريق الواصل بين القدس والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق "أوسلو". وفي الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم وإخلاء القرية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الخان الأحمر
#الاحتلال

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام
الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام

2018-10-17

الجنائية الدولية تحذر إسرائيل: هدم الخان الأحمر جريمة حرب
الجنائية الدولية تحذر إسرائيل: هدم الخان الأحمر جريمة حرب

2018-10-17

الاحتلال يهدم 3 منازل بالقدس والخليل ويشرد 23 نفرا
الاحتلال يهدم 3 منازل بالقدس والخليل ويشرد 23 نفرا

2018-10-17

الأكثر قراءة

تصفيةُ خاشقجي تمّت على أنغام الموسيقى بحضور القنصل السعوديّ

تصفيةُ خاشقجي تمّت على أنغام الموسيقى بحضور القنصل السعوديّ

2018-10-16
مسؤول تركي: عثرنا على

مسؤول تركي: عثرنا على "دليل مؤكد" على مقتل خاشقجي بالقنصلية

2018-10-16
آيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين والأردن ومصر

آيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين والأردن ومصر

2018-10-16
المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

2018-10-16
الجيش الإسرائيلي سعى لمنظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل

الجيش الإسرائيلي سعى لمنظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل

2018-10-16