إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الخان الأحمر

وقعت مواجهات، اليوم الأربعاء، بين عشرات الشبان الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر وبين قوات الاحتلال الإسرائيليية، التي اقتحمت القرية، أصيب خلالها أربعة فلسطينيين.

وعلم أن قوة عسكرية إسرائيلية رافقت جرافات عملت على تسوية شوارع في محيط الخان الأحمر، لتندلع ذلك مواجهات مع عشرات النشطاء والمتضامنين الأجانب الذين يواصلون الرباط في التجمع للدفاع عنه.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النشطاء والمتضامنين الأجانب، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة 4 نشطاء.

وعلم أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية تدعى رنين عميرة (18 عاما).

يشار إلى أن قرية الخان الأحمر يقع على الطريق الواصل بين القدس والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق "أوسلو". وفي الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم وإخلاء القرية.