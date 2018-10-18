أميركا تعلن قرارها بدمج قنصليتها مع سفارتها بالقدس المحتلة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستدمج القنصلية العامة الأميركية، التي تخدم الفلسطينيين، مع سفارتها الجديدة في بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، في إعلان انتقده الفلسطينيون بشدة.

وادعى بومبيو في بيان إن "هذا القرار نابع من جهودنا العالمية لتحسين كفاءة وفاعلية عملياتنا... إنه لا يشير إلى تغيير في السياسة الأميركية بشأن القدس والضفة العربية وقطاع غزة".

وقال بومبيو "سنستمر في التواصل وإعداد التقارير والبرامج في الضفة الغربية وغزة على نحو كامل وكذلك مع الفلسطينيين في القدس من خلال وحدة الشؤون الفلسطينية داخل السفارة الأميركية (لدى إسرائيل) في القدس".

وادعى البيان أنه "منذ أعلن الرئيس (دونالد ترامب) في كانون الأول/ ديسمبر 2017، ما تزال الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف بشأن قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس، والتي ستخضع لمفاوضات الحل النهائي بين الطرفين". واختتم البيان بالقول: "إن الإدارة (الأميركية) ملتزمة بقوة بتحقيق سلام دائم وشامل يقدم لمستقبل أكثر إشراقا لإسرائيل والفلسطينيين".

وأغضب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العالم العربي وأثار قلقا دوليا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر، وبنقله السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة في أيار/ مايو.

وندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بقرار إزالة القنصلية، ووصفه بأنه أحدث دليل على أن إدارة ترامب تعمل مع إسرائيل لفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" وليس حل الدولتين.

وقال عريقات إن القرار لا علاقة له بالفاعلية "بل بكل ما يمكن فعله لنيل رضا الفريق الأميركي الذي يستند إلى الأيديولوجيا والرواية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، والذي يقوم على تخريب أسس النظام الدولي برمته والسياسة الخارجية الأميركية لمكافأة انتهاكات سلطة الاحتلال وجرائمها".

وزعم بومبيو في سياق تصريحاته أن إدارة ترامب ملتزمة بجهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعلق القادة الفلسطينيون علاقاتهم مع الإدارة الأميركية بعد خطوة نقل السفارة، وقطعوا الاتصالات الرسمية مع القنصلية في القدس.