مصرع شاب فلسطيني سقط في وادي النار

لقي شاب فلسطيني مصرعه، صباح اليوم السبت، بعد أن سقط عن ارتفاع 50 مترا في وادي النار (ما يطلق عليه اليوم "ناحال كدرون") في برية الخليل.

وعلم أنه تم استدعاء طواقم إنقاذ إسرائيلية إلى المكان في أعقاب تقارير تحدثت عن سقوط من ارتفاع عال لأحد أفراد مجموعة كانت تتجول في المنطقة.

كما علم أنه تم استدعاء طاقم إنقاذ خاص، إضافة إلى مروحية إلى المكان.

وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من مدينة نابلس، وقد تقررت وفاته على الفور في مكان الحادث.

يشار إلى أن وادي النار هو أحد أودية برية الخليل، ويبدأ من منطقة القدس ويتجه إلى البحر الميت، ويصل طوله إلى 34 كيلومترا.