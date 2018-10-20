  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مصرع شاب فلسطيني سقط في وادي النار

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 13:47

مصرع شاب فلسطيني سقط في وادي النار
تصوير طواقم الإنقاذ
عرب ٤٨

لقي شاب فلسطيني مصرعه، صباح اليوم السبت، بعد أن سقط عن ارتفاع 50 مترا في وادي النار (ما يطلق عليه اليوم "ناحال كدرون") في برية الخليل.

وعلم أنه تم استدعاء طواقم إنقاذ إسرائيلية إلى المكان في أعقاب تقارير تحدثت عن سقوط من ارتفاع عال لأحد أفراد مجموعة كانت تتجول في المنطقة.

كما علم أنه تم استدعاء طاقم إنقاذ خاص، إضافة إلى مروحية إلى المكان.

وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من مدينة نابلس، وقد تقررت وفاته على الفور في مكان الحادث.

يشار إلى أن وادي النار هو أحد أودية برية الخليل، ويبدأ من منطقة القدس ويتجه إلى البحر الميت، ويصل طوله إلى 34 كيلومترا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#وادي النار
#برية الخليل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس
اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس

2018-10-20

رئيس المخابرات المصرية يزور غزة الأسبوع القادم
رئيس المخابرات المصرية يزور غزة الأسبوع القادم

2018-10-20

غزة: 115 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرات العودة
غزة: 115 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرات العودة

2018-10-19

الأكثر قراءة

الطيرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الطيرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2018-10-19
الطيرة: 6 جرائم قتل منذ مطلع العام

الطيرة: 6 جرائم قتل منذ مطلع العام

2018-10-19

"قنصلية الموت"... هذا ما حدث لجمال خاشقجي

2018-10-19

"رويترز": الملك سلمان يدرس الحد من صلاحيات ولي العهد

2018-10-19
رئيس العليا الإسرائيلية الأسبق: ما حصل في ألمانيا قد يحصل هنا

رئيس العليا الإسرائيلية الأسبق: ما حصل في ألمانيا قد يحصل هنا

2018-10-19