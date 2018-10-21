هيئات مقدسية تُطالب الـملك عبد الله بالتحرُّك قبل فوات الأوان

وجّهت هيئات مقدسية، اليوم الأحد، رسالةً للملك الأردني، عبد الله الثاني، طالبته فيها "باتخاذ إجراءات فاعلة بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأمين العام للأمم الـمتحدة أنطونيو غوتيريس، ومديرة اليونسكو أودري أزولاي، لإيجاد السبل الـممكنة لإجبار إسرائيل على تطبيق قرارات اليونسكو الـمتعلقة بمدينة القدس وذلك قبل فوات الأوان".

وناشدت الهيئات الـمقدسية العاهل الأردني، "لقيادة تحرك الـمجتمع الدولي الـمعني بالحفاظ على تراث وتاريخ الـمدينة الـمقدسة لدفع الأمم الـمتحدة، والـمحاكم الدولية، لاتخاذ قرار واضح وحازم يجبر إسرائيل كقوة احتلال على تطبيق قرارات الـمجلس التنفيذي الإثني عشر لليونسكو وقرارات لجنة التراث العالـمي التسعة التي أعاد التأكيد على إقرارها واعتمادها الـمجلس التنفيذي لليونسكو وبالإجماع في دورته رقم 205 والـمنعقدة في باريس يوم 10 تشرين أول 2018".

ووقّع على الرسالة، كلٌ من رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري،ومدير عام أوقاف القدس وشؤون الـمسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، والقائم بأعمال قاضي القضاة الدكتور واصف البكري، ومدير وإمام الـمسجد الأقصى الشيخ يوسف أبوسنينة، ورئيس الهيئة الإسلامية الـمسيحية الدكتور حنا عيسى، والناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح.