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"الإرباك الليليّ" بغزة: 4 إصابات برصاص الاحتلال

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 23:49

"الإرباك الليليّ" بغزة: 4 إصابات برصاص الاحتلال
(تويتر)
عرب ٤٨

أُصيب 4 فلسطينيين على الأقل بجروحٍ، مساء الأحد، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار في اتجاه متظاهري "الإرباك الليلي" شرق قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المتظاهرين شرقي مخيم البريج، ونُقل أحدهم لمستشفى الأقصى بدير البلح.

وجدّد العشرات من الشبان تظاهراتهم في محيط مخيمات العودة شرقي القطاع ضمن فعاليات الإرباك الليلي، في مواجهة قوات الاحتلال.

ويستخدم الشبان خلال تظاهراتهم أدوات نضال سلمية تشمل إشعال إطارات السيارات، وإطلاق الألعاب النارية، وتشغيل أغانٍ ثورية وتوجيه أصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت.

ومنذ 30 آذار الماضي، يتظاهر آلافُ الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام نُصبت فيها خيام في محافظات القطاع الخمس، كل جمعة، بالإضافة إلى حراك شبه يومي متنوع، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

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ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#غزة
#إصابات
#الإرباك الليلي

من عرب 48

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