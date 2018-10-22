الاحتلال يجرف عشرات الدونمات ويقتلع مئات الأشجار بالضفة

قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بجرف عشرات الدونمات واقتلاع مئات أشجار الزيتون في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما قامت مجموعة من المستوطنين على ملاحقة العديد من المزارعين ورعاة الأغنام في الأغوار الشمالية.

في محافظة الخليل، جرفت سلطات الاحتلال 16 دونما زراعية واقتلعت مئات الأشجار وهدمت ثلاثة آبار مياه في منطقة جمرورة لأراضي المواطنين في ترقوميا غرب محافظة الخليل.

وتعود ملكية الأراضي التي تم تجريفها لعدد من المواطنين من بينهم المواطن محمد كامل جعافرة وعلي عواد الفطافطة. كما جرفت قوات الاحتلال، 14 دونما من أراضي بلدة بيت كاحل، وهدمت بئرين، واقتلعت مئات الأشجار المثمرة.

وقال المواطن والمزارع علي الفطافطة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال جرفت 14 دونما وهدمت بئرين لتجميع المياه واقتلعت 320 شجرة زيتون ولوزيات، تعود لعائلات الفطافطة والجعافرة من بلدة ترقوميا، وعائلة العصافرة في بلدة بيت كاحل.

ومنع جنود الاحتلال من المزارعين والمتضامنين الوصول إلى هذه الأراضي التي تعتبر مصدر رزق لأصحابها، والتي تم تجريفها واقتلاع الأشجار دون سابق إنذار.

في منطقة أريحا، جرفت سلطات الاحتلال أشجارا، وصادرت أشتالا معدة للزراعة في بلدة فصايل، وتعود الأشجار للمواطن حسين رشايدة. وقدرت أعدادها بـ60 شتلة زيتون وبرتقال وثلاثة أشتال نخيل.

وأتى إقدام الاحتلال على جرف الأراضي واقتلاع الأشجار، في الوقت الذي واصلت مجموعات المستوطنين الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين، حيث طارد مستوطنون من تجمعات استيطانية بالأغوار، رعاة أغنام فلسطينيين في خربة سمرة، بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل اثنين منهم.

ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أيمن وذياب عوض دراغمة، أثناء رعيهما المواشي بالمناطق الرعوية في خربة سمرة بالأغوار.

ولفت إلى أن المستوطنين يطاردون بشكل دوري رعاة الأغنام الفلسطينيين في الأغوار الشمالية، بحماية قوات الاحتلال التي تعتقل بعضا منهم، ولا تفرج عنهم إلا بكفالات باهظة.