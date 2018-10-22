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سلطات الاحتلال تُفرج عن مدير مخابرات ضواحي القدس جهاد الفقيه

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 20:16

سلطات الاحتلال تُفرج عن مدير مخابرات ضواحي القدس جهاد الفقيه
جهاد الفقيه (الشبكة)
عرب ٤٨

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت عن مدير مخابرات ضواحي القدس، جهاد الفقيه، مساء اليوم الإثنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الفقيه في العشرين من الشهر الجاري، على حاجز نصبته له بالقرب من بلدة الجديرة، أثناء توجهه إلى عمله، قبل أن تُمدّد اعتقاله، أمس الأحد، حتى يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الأول الجاري.

وكان مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس، قد أوضح أن نيابة الاحتلال تتهم الفقيه بخطف مواطنين يحملون الهوية الإسرائيلية، والتحقيق معهم حول شبهات تتعلق بتسريب عقارات وأراض في القدس، مُشيرًا إلى أن الفقيه أنكر جميع الشبهات الموجهة له خلال التحقيق، واعتبر أن اعتقاله هو اعتقال سياسي لا أكثر.

وفي سياقٍ مُتّصل، أفرجت المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم الإثنين، عن محافظ القدس، عدنان غيث، بشروط، منها الإبعاد عن منزله في سلوان والحبس المنزلي 7 أيام ودفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل ومنعه من التواصل مع المخابرات الفلسطينية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محكمة الاحتلال
#جهاد الفقيه
#مدير مخابرات ضواحي القدس
#جواد بولس

من عرب 48

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