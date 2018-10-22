مستوطنون يعطبون إطار مركبات بمردا والاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين

قام مستوطنون فجر اليوم الإثنين، بإعطاب إطارات مركبات وكتابة شعارات عنصرية في قرية مردا شمال سلفيت، فيما واصلت جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات الدهم والتنفيش بالضفة الغربية اعتقل خلالها 10 فلسطينيين، في الوقت الذي يواصل مطاردة الشاب أشرف نعالوة المتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي اسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 10 شبان تنسب لهم شبهات الضلوع في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال والمستوطنين، وجرى تحويلهم إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق، فيما واصل أعمال البحث والتفتيش عن منفذ عملية "بركان" في بلدة شويكة قضاء طولكرم.

في الضفة الغربية، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات تركزت بمحافظتي نابلس ورام الله، خلال تم اعتقال 10 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، ففي قرية كفر نعمة غرب رام الله واعتقلت الشاب يزن عواد والشاب خالد خلدون وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة. كما اقتحم جنود الاحتلال قرية بدرس وداهمت منزل الأسير المحرر نادي عوض وشرعت بتفتيش منزله ومنازل اثنين من أشقائه والتحقيق مع أفراد العائلة.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية، واعتقلت الشاب خالد عبد الجبار ضراغمة بعد مداهمة منزله، كما داهمت عدة منازل بالبلدة، من بينها منزل سليمان ضراغمة الذي اعتدى عليه الجنود، ومنزل محمد سليمان عويس، ومنزل إبراهيم ذيب عويس. كما اقتحم جنود الاحتلال قرية روجيب ، واعتقلت الشاب معتصم جمال رواجبة بعد مداهمة منزله.

وفي إطار البحث عن المطارد نعالوة، داهمت قوات الاحتلال حارة النعالوة في قرية شويكة، حيث حاصر جنود الاحتلال الحارة واقتحموا منزل المطارد أشرف وعددا من المنازل المجاورة واستجوبوا قاطنيها. ووفقا لشهود عيان، اندلعت مواجهات بالقرية بين الجنود ومجموعة من الشبان الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

في سياق اعتداءات وجرائم المستوطنين، داهمت مجموعة من المستوطنين، قرية مردا شمال سلفيت، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية عليها.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي بسام ابداح لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية فجرا، وأعطبت عددا من المركبات تعود للمواطنين: عمر صدقي خفش، ونشأت خفش، وحسين حسن سعيد، وأحمد صالح ابداح، وسميح ومحمد ابداح، وسائد طه ابداح، كما خطت شعارات عنصرية عليها.