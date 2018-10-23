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غزة: شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال

تاريخ النشر: 23/10/2018 - 20:09

غزة: شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال
(أ ب أ)
عرب ٤٨

استشهد فتى فلسطيني، وأُصيب 6 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في غزة، بالقرب من بوابة "النمر" شرق دير البلح وسط القطاع.

وأصدرت الوزارة تصريحًا مقتضبًا مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيه أن الفتى منتصر الباز (17 عامًا) ارتقى بعد ساعات من إصابته بجراح بالغة شرق دير البلح.

وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص الحي على عشرات المواطنين، عند اقترابهم من السياج الحدودي شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم،  أُصيب أحدهم برصاصة في البطن، واستشهد لاحقًا.

ونُقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، لتلقي العلاج.

يُذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المواطنين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" فإن نقطة بوابة النمر شرق دير البلح، باتت نقطة مواجهة أسبوعية جديدة استحدثها شبان مسيرة العودة الكبرى؛ لتكون موقعا للحضور السلمي كل يوم ثلاثاء.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#غزة
#الاحتلال
#إصابات

من عرب 48

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