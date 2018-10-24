شهيد بمواجهات مع الاحتلال قرب طوباس

استشهد الشاب محمد محمود بشارات (23عاما)، فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت على الشارع الدائري في بلدة طمون قرب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لمصادر طبية، فإن الشاب بشارات اسشتهد متأثرا بإصابته الحرجة، حيث أصيب بعيار ناري في الظهر ونقل على الفور إلى مستشفى الرازي في المدينة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة عند الساعة الواحدة من فجر اليوم الأربعاء، حيث قاموا باقتحام المنازل وتفتيشها واستجواب قاطنيها بزعم البحث عن مطلوب، وخلال انسحاب قوات الاحتلال اندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان والجنود الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة 6 شبان بجروح متفاوتة.

وأعلن في المستشفى عن استشهاد الشاب بشارات وهو طالب جامعي، فيما أصيب شابان بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس، فيما أصيب 3 بجروح وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة.