وفد المخابرات المصرية يغادر غزة إلى الضفة

توجه وفد المخابرات المصري الذي يترأسه مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، مساء الأربعاء، إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد زيارة استمرت لساعات في قطاع غزة التقى خلالها مسؤولي الفصائل، بحسب مصدر فلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني في إدارة معبر بيت حانون "إيرز" (الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي) شمالي القطاع، فضل عدم ذكر هويته، إن "الوفد الأمني المصري الذي وصل القطاع ظهر اليوم، غادره بعد زيارة استمرت لعدة ساعات متوجها إلى الضفة الغربية".

وفي وقت سابق اليوم، التقى الوفد الذي وصل القطاع ظهرا بقادة فصائل فلسطينية في غزة، لاستكمال مباحثات المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل، بحسب مصدر في الفصائل.

وجاء هذا الاجتماع عقب لقاء جمع الوفد برئاسة عبد الخالق، برئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، وزعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.

وعرف من تلك الفصائل "حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الأحرار".

وظهر اليوم، وصل الوفد المصري برئاسة عبد الخالق وعضوية العميد همام أبو زيد إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، لاستكمال المباحثات التي تجريها مصر مع الفصائل.

وهذه الزيارة الثالثة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، خلال أسبوع.

ويجري الوفد المصري جولة مكوكية بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة (للقاء المسؤولين الإسرائيليين) منذ عدة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" في غزة.

وتبحث الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس منذ نحو شهرين مع السلطات المصرية، إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية و"تهدئة" مع إسرائيل.