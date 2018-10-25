اعتقالات وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء إطلاق الجنود قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وواصل الاحتلال أعمال البحث عن المطارد أشرف نعالوة، المتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث، حيث تركزت أعمال التفتيش في منطقة طولكرم، وكذلك في منطقة قلقيلية، حيث داهم جنود الاحتلال بلدة كفر لاقف، كما انتشرت دوريات الاحتلال على مدخل بلدة عزون.

في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، أصيب شابان برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم التي اعتقلت الأسير المحرر محمد معروف الأطرش، بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه.

أما في مدينة نابلس، اندلعت مواجهات في منطقة رفيديا عقب اقتحام جنود الاحتلال مبنى لشركة الاتصالات، كما اندلعت مواجهات في شارع القدس ومخيم بلاطة إثناء انسحاب جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المدمع على الشبان.

خلال الاقتحام لمدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم مشاركتهم في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين.

كما اندلعت مواجهات في مدينة بيتونيا قضاء رام الله، أصيب خلال العديد من الشبان بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المدمع.

إلى ذلك، واصلت مجموعات من المستوطنين العربدة في الضفة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم أحد المواقع الأثرية في منطقة بئر حرم الرامة بمدينة الخليل، بحراسة جنود الاحتلال.