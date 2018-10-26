اقتحامات في ضاحية شويكة بحثا عن نعالوة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في ضاحية شويكة في طولكرم، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة بحثا عن الشاب أشرف نعالوة (23 عاما) الذي ينسب له تنفيذ عملية إطلاق النار في "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن جنود الاحتلال اقتحموا جمعية شويكة الخيرية وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها كما فتشوا عددا من المنازل المجاورة للجمعية.

وأضافت أن الجنود ركزوا حملتهم أيضا في حارة النعالوة التي يقع فيها منزل والد الشاب أشرف وداهموا منزله مرة أخرى وفتشوه وعددا من المنازل المجاورة وسط انتشار أعداد كبيرة من جنود الاحتلال.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأمس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء إطلاق الجنود قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

واعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي مساء الخميس، ثلاثة مواطنين واعتدت على رابع في عقبة درويش بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت المواطن رمزي الزعانين وأبناءه (عمر وأيهم) فيما أصابت الحاج عمر الزعانين بعد الاعتداء عليه وتم نقله إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج.

يذكر أن المستوطنين استولوا مؤخرا على عقار في عقبة درويش بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة ويمارسون استفزازات متواصلة للمواطنين منذ ذلك الحين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إياد سالم أبو شهاب وأحمد محمد أبو شهاب، عقب مواجهات اندلعت في منطقة النقار غرب المدينة.