أضرار لمنزل بسقوط 3 قذائف مصرية برفح

سقطت بعد ظهر اليوم السبت، 3 قذائف مدفعية من الأراضي المصرية داخل مخيمين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، أصابت إحداها منزلا وأحدثت فيه أضرارا بمخيم يبنا بمدينة رفح.

ووفقا لمواطنون، فقد سقطت القذائف على مخيمي حي السلام ويبنا وسط محافظة رفح، اثنتين منها انفجرت بإحدى المنازل وأحدثت به أضرارا، فيما لم تنفجر القذيفة الثالثة.

ويرجح أن القذائف سقطت في القطاع عن طريق الخطأ، إذ يسقط أحيانا قذائف مدفعية ورصاص طائش مصدره الحدود المصرية، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش المصري ضد تنظيم "داعش" والعناصر المسلحة في سيناء.