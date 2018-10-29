ميركل تحذر عباس من فرض إجراءات أخرى ضد غزة

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، إن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حذرت الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من اتخاذ إجراءات أخرى ضد قطاع غزة.

ونقلت قناة "كان 11" التلفزيونية الإسرائيلية، عن المصادر الفلسطينية قولها إن ميركل حذرت عباس من فرض مزيد من الإجراءات على قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تأزم الأوضاع.

وأضافت المصادر أن ميركل، في المقابل، تعهدت بإجراء محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل الدفع بحل.

يذكر أن ميركل كانت قد زارت إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، في إطار وساطة ألمانية للتهدئة.

وفي حينه صرحت بأن ألمانيا تبذل كل ما بوسعها من أجل المساعدة في قضية التهدئة، كما أنها تحاول تقديم المساعدة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة.

ومن جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهون إن عباس يخنق قطاع غزة بامتناعه عن تحويل الأموال اللازمة، مما خلق ضغوطا اقتصادية دفعت حركة حماس إلى تصعيد هجماتها ضد إسرائيل.

وقال أيضا إن عباس يتدخل في كل محاولات الأمم المتحدة للتخفيف عن الوضع الإنساني المتفاقم في غزة.

وعلم أن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع عباس، في العاشر من الشهر الجاري، أطلعته فيها على نتائج مباحثاتها في إسرائيل، وخاصة الأوضاع في قطاع غزة والجهود للمصالحة الفلسطينية.