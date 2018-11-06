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أمر عسكري بهدم منزل عائلة المطارد نعالوة

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 09:51

أمر عسكري بهدم منزل عائلة المطارد نعالوة
إخطار بهدم منزل عائلة نعالوة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

أصدرت سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمرا عسكريا يقضي بهدم منزل عائلة المطارد أشرف نعالوة من قرية شويكة قضاء طولكرم، والمتهم في تنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

وأمهلت سلطات الاحتلال العائلة حتى يوم الأحد الموافق 11-11-2018، لإخلاء المنزل تمهيدا لهدمه، وخلال هذه الفترة بإمكان العائلة الاعتراض على القرار العسكري عبر الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، الجنرال نداف بادان، أصدر اليوم أمرا عسكريا، بهدم البيت الذي سكن به منفذ العملية المسلحة في المنطقة الصناعية "بركان" التي نفذت في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتم إصدار الأمر بعد أن رفضت سلطات الاحتلال الاعتراض الذي قدمته عائلة نعالوة على إخطار الهدم.

ووفقا للأمر العسكري، فإن الهدم سيطال الطابق الأرضي والطابق الأول في العمارة السكنية المؤلفة من عدة طوابق، وزعم الاحتلال أن المطارد نعالوة كان يسكن الطابق الأول ويستعمل أيضا الطابق الأرضي.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ29 ملاحقة المطارد نعالوة، ويقوم الجنود بحملات دهم وتفتيش طالت مختلف المحافظات في الضفة، خلال تم اقتحام مئات المنازل والمحال التجارية وكذلك اعتقال والتحقيق مع المئات الذين تم استجوابهم حول المطارد نعالوة ونسبت لبعضهم شبهات تقديم المساعدة له قبيل تنفيذ العملية المسلحة أو حتى مساعدته في الهرب من جيش الاحتلال.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إخطار
#عملية بركان
#أشرف نعالوة
#شويكة
#الاحتلال
#هدم
#أمر عسكري

من عرب 48

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