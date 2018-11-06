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عريقات: إسرائيل تدرس فصل مقاصة غزة عن الضفة

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 00:02

عريقات: إسرائيل تدرس فصل مقاصة غزة عن الضفة
وكالة "وفا"
عرب 48 ووكالات

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الإثنين، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية أنه في حال لم تقم بدفع كل مخصصات قطاع غزة، سيقوم باقتطاعها من المقاصة وأموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى قطاع غزة.

وبحسب عريقات خلال ندوة سياسية في رام الله بعنوان "عنصرية القوانين الإسرائيلية" نظمها مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أن قطع المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، والحديث عن مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وغيرها من الإجراءات هدفها الوحيد هو الضغط باتجاه فصل الضفة عن غزة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول استبدال حل الدولتين بتطبيق مبدأ الدولة بنظامين، والتي تقوم على نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، من خلال سن القوانين العنصرية في الكنيست والتي كان آخرها ما يسمى بقانون القومية.

ونقلت وكالة "وفا" عنه قوله إن "قيادة إسرائيل الحالية مصابة بالعمى السياسي، وتتجه أكثر فأكثر إلى التحالف مع القوى اليمينية المتطرفة في العالم، مدعومة بقرارات متطرفة تصدر عن الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب والكونغرس الأميركي، بهدف تفكيك الاتحاد الأوروبي وفرض وقائع جديدة في العالم تخدم الفكر الصهيوني".

وبحسبه، فإن هناك مشروعا أميركيا - اسرائيليا، يقوم على أساس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس لضرب المشروع الوطني الفلسطيني على اعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسية لقانون القومية العنصري وضرب امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تواصل بذل الجهود لمواجهة المؤامرات والمخططات الأميركية الإسرائيلية الهادفة إلى فصل الضفة عن غزة، بهدف الاستفراد بالضفة الغربية والقدس، مضيفا "أن هذه المؤامرة ستفشل ولن تمرّ، ولن تكون هناك دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، ولا دولة في غزة".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#صائب عريقات
#قطاع غزة
#الضفة الغربية
#بنيامين نتنياهو

من عرب 48

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