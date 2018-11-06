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هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 10:07

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا
كمال الرجبي وزوجته عند منزلهم المهدم (نشطاء)
عرب ٤٨

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الثلاثاء، منزل المواطن كمال الرجبي في حي الاشقرية في بيت حنينا بحجة عدم التراخيص.

وقال مالك المنزل كمال الرجبي، بإن المنزل كان قد بني قبل أربعة أشهر وتم توكيل محامي واستطاع الحصول على تأجيل هدم المنزل مقابل دفع غرامة وصلت إلى 10 آلاف شيكل، ولكن دون جدوى.

وأكمل الرجبي، اليوم ودون سابق إنذار اقتحمت شرطة الاحتلال منذ الساعة السادسة صباحا المنزل وإحاطته من جميع الجهات وقامت بإخلاء المنزل من جميع المحتويات تمهيدا للهدم.

وقالت باسمة الرجبي: "لسا ما فرحنا بالبيت وأنا وزوجي مريضين وايجارات البيوت في القدس غالية جدا، ما بحكي غير حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن المنزل الذي تقدر مساحته 114 مترا، يقطنه 12 نفرا تم تشريدهم، حيث بقيت العائلة دون مأوى.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#القدس
#هدم
#بلدية الاحتلال
#بيت حنينا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

هدم منزل في بيت حنينا وتشريد 12 نفرا

من عرب 48

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