طولكرم: قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة نعالوة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت اليوم، الأربعاء، منزل عائلة الشاب أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار داخل المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان"، قرب سلفيت في السابع من الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان من شويكة قولهم إن قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة حاصرت المنزل الخالي من ساكنيه، وسط إطلاق القنابل الصوتية داخله بكثافة في الوقت الذي حلقت فيه طائرة استطلاع في سماء الضاحية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، إن سلطات الاحتلال قررت هدم منزل عائلة نعالوة بعد رفض الاعتراض المقدم من العائلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم وليد سليمان نعالوة، والد أشرف، فيما تخضع والدته وفاء مهداوي وشقيقه أمجد وشقيقته فيروز للاعتقال منذ ما يقارب الشهر.