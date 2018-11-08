الاحتلال يهدم بناية في القدس

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية، صباح اليوم الخميس، بهدم بناية سكنية مكونة من عدة طبقات، وأساسات منزل قيد الانشاء في بلدة الزعيّم شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال فرضت خلال عملية الهدم، طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة، ومنعت اقتراب المواطنين والصحفيين.

وكانت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس قد هدمت، أمس الأربعاء، بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية، في ضاحية راس شحادة بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.