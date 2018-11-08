مستوطنون يقتحمون الأقصى تتقدمهم عضو الكنيست معلم

اقتحمت عشرات المستوطنين تتقدمهم عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" اليميني الاستيطاني، شولي معلم، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب وصل "عرب 48" نسخة منه إنه بالتزامن، اقتحم 82 متطرفا و124 من طلاب المعاهد والجامعات الإسرائيلية، باحات المسجد.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وكان عضو الكنيست اليميني من حزب (الليكود)، يهودا غليك، قد اقتحم المسجد الأقصى، أمس الأربعاء.

وسمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطلع تموز/ يوليو الماضي، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر.

ولكن هيئة البث الإسرائيلية (كان - ريشيت بيت)، قالت الأول من أمس، الإثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أوصت الحكومة الإسرائيلية، برفع عدد الزيارات المسموح بها لأعضاء الكنيست من مرة كل 3 أشهر إلى مرة واحدة كل شهر.

ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

يذكر أن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى أدت إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وترفض دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو الى وقفها.