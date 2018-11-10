العمادي في غزة: لن نتجاوز أحدا وعلاقتنا متوازنة مع الجميع

قال السفير القطري، محمد العمادي، اليوم السبت، خلال زيارة قام بها إلى محطة كهرباء غزة، إن بلاده تعمل لإيجاد حلول دائمة ومستمرة في القطاع، وليس فقط مباحثات حول الممر المائي.

ولفت إلى أن تحويل بلاده ملايين الدولارات لغزة بهذه المرحلة سيعمل على تحريك الاقتصاد، مؤكدا أنها مساعدات مالية موجهة لسكان غزة بلا استثناء.

وأضاف السفير القطري: "نؤكد أننا لا ندعم فصيلا أو جهة على حساب الأخرى، ونعمل لحل مشاكل السكان بشكل عام، فالمنحة الـ 15 مليون دولار تخدم 500 ألف مواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة وتنعش الاقتصاد، وستعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع".

وتابع: "علاقتنا متوازنة مع الجميع ولم نتجاوز أحدا، أولوياتنا هي إيجاد حلول في غزة لجميع المواطنين دون اللجوء لمشادات سياسية".

وتطرق إلى جهود بلاده من أجل ربط غزة بممر مائي مع قبرص بالقول إن "جهود قطر في غزة تهدف لإيجاد حلول دائمة لقطاع غزة وليس فقط إجراء مباحثات حول الممر المائي وحل مشكلة الكهرباء".

ولفت إلى أن توفير الكهرباء ستعود بالنفع على كل أهالي غزة، من خلال معالجة مشاكل الصرف الصحي والمحافظة على البيئة، مؤكدا أن "الكهرباء هي أبسط الحقوق الإنسانية ويجب أن تصل للجميع دون تمييز"، موضحا أن ساعات التوصيل وصلت أحيانا إلى 20 ساعة وهو ما لم يحدث منذ سنوات.