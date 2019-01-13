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هدم منشآت زراعية في بيت إكسا والاحتلال يقتحم العيساوية

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 10:29

هدم منشآت زراعية في بيت إكسا والاحتلال يقتحم العيساوية
زراعة أشجار على الأراضي المصادرة في بيت إكسا (وفا)
عرب ٤٨

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بركسا ومنشآت زراعية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، فيما اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال وحرس الحدود قرية العيساوية.

وقال عضو المجلس القروي في بيت إكسا، بلال المشني، إن قوات الاحتلال هدمت بركسا وعدة منشآت زراعية تعود للشقيقين هيثم وإبراهيم عبد الوهاب.

ووفقا للمشني، فإن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة التي يجري فيها الهدم حاليا وفرضت طوقا أمنيا حولها.

ويتعرض المواطنون في قرية بيت إكسا لتنكيل متواصل من قبل قوات الاحتلال التي تحاصر القرية بجدار الفصل العنصري، وتمنعهم من الدخول والخروج إلا عبر حاجز يتعرضون عليه لأبشع أنواع التنكيل.

 يشار إلى أن قرية بيت إكسا، يقطنها قرابة 2000 نسمة، وهم معزولون بالكامل عن العالم الخارجي، ويهدف الاحتلال من هذا العزل المحكم والتضييق إلى دفع الأهالي للهجرة وترك القرية، الواقعة في قلب مدينة القدس المحتلة، ويحمل سكانها الهوية الفلسطينية.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين من خلال مداهمة قرية العيساوية ومداهمة العديد من المنازل والمحال التجارية، فيما وزع جنود الاحتلال، منشورات تهديد لأهالي بلدة تقوع شرق بيت لحم، باستهداف كل من يشارك في عمليات رشق الحجارة ضد سيارات المستوطنين، وسيتم سحب تصاريحه.

أما في شمال الضفة الغربية، حطمت قوات الاحتلال، محتويات مستودع في قرية عرانة شرق جنين، يحتوي على جرارات وأدوات زراعية تعود للأسيرين الشقيقين ربيع وأحمد العمري، وحطمت محتوياته.

 


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من عرب 48

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