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الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولة طعن بالخليل ويُبعد حارسيْن عن الأقصى

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 21:25

الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولة طعن بالخليل ويُبعد حارسيْن عن الأقصى
الفتاة لحظة اعتقالها (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، فتاة قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال المتواجدة على مداخل الحرم الإبراهيمي، اعتقلت الفتاة ولاء أكرم طلب غيث (17 عاما)، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرارا يقضي بإبعاد حارسَي المسجد الأقصى حمزة النبالي وعيسى بركات عن المسجد، عقِب الإفراج عنهما اليوم.

واشترطت شرطة الاحتلال إبعاد النبالي عن مركز عمله (حارسا في المسجد الأقصى) والبلدة القديمة لمدة 15 يوما، وإبعاد بركات عن الأقصى لمدة 7 أيام.

ووجّهت الشرطة لحارسي الأقصى تهمة "إعاقة عمل الشرطة عند مصلى باب الرحمة"، علما أنها اعتقلتهما صباح اليوم من أمام المسجد.

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#الخليل
#الحرم الإبراهيمي
#عملية طعن
#الاحتلال
#المسجد الأقصى
#أبعاد حارس الأقصى
#مصلى باب الرجمة

من عرب 48

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