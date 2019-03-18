السجن 22 عاما لفلسطيني أدين بمحاولة قتل حارس أمن بالقدس

أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 22 عاما على ياسين أبو قرعة (24 عاما)، من سكان الفارعة شمال مدينة نابلس، وذلك بعد أن أدين بمحاولة قتل حارس أمن بالمحطة المركزية بالقدس، كما ألزمته بدفع تعويضات بقيمة 200 ألف شيكل للحارس.

ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد أبو قرعة لضلوعه في عملية طعن حارس الأمن أشر الملياخ، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وزعمت النيابة في لائحة الاتهام، أن أبو قرعة دخل إلى البلاد دون تصاريح مسلحا بسكين لتنفيذ عملية طعن، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن للمدنية المحتلة.

وبحسب النيابة، فإن أبو قرعة خطط لطعن أكبر عدد من الإسرائيليين، فيما زعم جهاز الأمن العام (الشاباك) أن أبو قرعة تأثر مما كان ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي مما أسماه "عملية تحريض"، وقام بتنفيذ عملية الطعن، حيث كتب على فيسبوك: "دمائنا رخيصة في سبيلك، يا وطننا، ويا قدسنا ويا أقصانا".

ووفقا للنيابة العامة، أشترى أبو القرعة، السكين في بلدة أخرى في شمال الضفة الغربية، وخبأه في معطفه، وتوجه إلى مدينة الخضيرة، مستغلا التصريح الذي يسمح له دخول "منطقة التماس" على حدود الضفة الغربية، ولكن ليس إسرائيل، وسافر إلى القدس بسيارة أجرة مقابل 500 شيكل.

ووصل أبو قرعة القدس عند الساعة الثانية ظهرا واقترب من المحطة المركزية وحاول الدخول إلى أن حارس الأمن طالب فحصة ببوابة كشف المعادن التي أطلقت صفارة، وعندها استل أبو قرعة السكين وطعن الحارس، على حد قول النيابة.