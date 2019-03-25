غزة: تعليق الدوام الدراسي والمصارف الثلاثاء

أعلنت وزارة التربية و التعليم في قطاع غزة، مساء اليوم، الإثنين، تعليق الدراسة في مدارس القطاع ليوم غدٍ الثلاثاء، بسبب التصعيد الإسرائيلي والعدوان على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إنها قررت تعليق الدراسة في كافة مدارس قطاع غزة نتيجة الظروف الأمنية الراهنة.

كما أعلنت جامعتا الأقصى وفلسطين تعليق الدوام، يوم غد، الثلاثاء، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فيما أعلنت سلطة النقد، مساء الإثنين، عن تعليق دوام المصارف ومؤسسات الإقراض ليوم غد، الثلاثاء، في قطاع غزة، نظرا للأوضاع الراهنة.

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، بدأ الساعة السادسة من مساء الإثنين، فيما أعلنت فصائل المقاومة عن نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار، بدء الساعة العاشرة مساء الإثنين.