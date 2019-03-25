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مستوطنون يعطبون إطارات 30 مركبة بالقدس واعتقال 11 فلسطينيا بالضفة

تاريخ النشر: 25/03/2019 - 09:26

مستوطنون يعطبون إطارات 30 مركبة بالقدس واعتقال 11 فلسطينيا بالضفة
خط شعارات عنصرية على المركبات الفلسطينية (نشطاء)
عرب ٤٨

جددت عصابات "تدفيع الثمن" الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أعطب مستوطنون صباح اليوم الإثنين، إطارات نحو 30 مركبة لفلسطينيين يقطنون في أرض السمار قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، كما خط المستوطنون شعارات عنصرية ونجمة داوود على عدد من مركبات المواطنين.

وفي المقابل، يواصل جيش الاحتلال الاقتحامات الليلية لمنازل الفلسطينيين بالضفة الغربية، حيث اعتقل جنود الاحتلال 11 فلسطينيا بعد دهم وتفتيش منازلهم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاعتقالات في محافظة رام الله، حيث طالت الاعتقالات كل من: علاء أبو عادي، وصابر نبيل عبدة من كفر نعمة غربا، كما اعتقل جنود الاحتلال محمد سامي نخلة ومحمد دويك من مخيم الجلزون، وذلك بعد اقتحام منازلهم.

إلى ذلك، اعتقل جنود الاحتلال في بيت لحم علي شاهر طقاطقة، وثائر صابر ديرية بعد اقتحام منازلهم في بيت فجار، كما داهمت قوات الاحتلال منطقة الخضر واعتقلت معاذ أحمد موسى.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال عبد الجبار شوقي سالم من قرية بزاريا، وقام الجنود بتفتيش منزل عمه اسماعيل عبد الجبار.

 كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين الشقيقين شفيق وخالد محمد المصري في مخيم الجلزون، ومنزل الأسير ياسر الحطاب في منطقة جفنا المجاورة، ومنزل الأسير رائد الحوتري في قلقيلية وصادرت مركبة زوجته ومبلغ مالي.

واعتقلت قوات الاحتلال الضابط بدر حسين بدر زعاقيق 25عاما من بيت أمر عندما كان عائدا إلى منزله من أريحا، حيث يعمل في جهاز الاستخبارات العسكري الفلسطيني وتم احتجازه لفترة من الوقت وبعد ذلك تم نقله إلى جهة مجهولة.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

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مستوطنون يعطبون إطارات 30 مركبة بالقدس واعتقال 11 فلسطينيا بالضفة

مستوطنون يعطبون إطارات 30 مركبة بالقدس واعتقال 11 فلسطينيا بالضفة

من عرب 48

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