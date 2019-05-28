  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"أمنستي" لـTripAdvisor: توجيه السياحة للمستوطنات تدميرٌ لحقوق الفلسطينيين

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 23:18

"أمنستي" لـTripAdvisor: توجيه السياحة للمستوطنات تدميرٌ لحقوق الفلسطينيين
مستوطنة "أريئيل" جنوب نابلس (أ ب)
عرب ٤٨

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، شركة "تريب أدفايزر" TripAdvisor الأميركية، بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية المُحتلّة، لأن ذلك "يعزز من خلال هذا النشاط اقتصاد المستوطنات ويساهم في توسيعها ويضفي الصفة القانونية عليها"،وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت المنظمة في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، إن موقع TripAdvisor يروج لنحو 70 عقارا ومكانا، في مستوطنات إسرائيلية مُقامة على الأراضي المُحتلّة، مبيّنة أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إذ أن إنشاءها يمثل جريمة حرب، لأن المستوطنات مُقامة على الأراضي الفلسطينية المسلوبة، فلا ينبغي أن تكون وجهات سياحية أبدا".

وطالبت "العفو الدولية"، الرئيس التنفيذي لشركة TripAdvisor، ستيفن كوفير،  بوقف إدراج أو ترويج العقارات والأنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستوطنات، أو التي يديرها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب البيان.

وقالت إن "للمستوطنات أثر مدمر على مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مستوى معيشي لائق، وفي السكن، وفي الصحة، وفي حرية التنقل وفي التعليم، كما أن وجود المستوطنات يشل الاقتصاد الفلسطيني، وتوجيه السياحة للمستوطنات، يساهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان هذه".

وبينت المنظمة أن مطالبتها لشركة TripAdvisor، يأتي بسبب أهميتها بالنسبة للقطاع السياحي في المستوطنات الإسرائيلية، حيث يحظى موقعها الإلكتروني للسياحة بأكبر عدد من الزيارات من قبل الزوار الأجانب إلى إسرائيل. ويقدم الموقع قوائم لأنشطة ولمواقع عقارية (70 على الأقل)، في 27 مستوطنة، لتكون بذلك أكثر من أي شركة سياحية إلكترونية أخرى.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#تريب أدفايزر
#tripadvisor
#المستوطنات الإسرائيلية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عباس: "صفقة القرن" مصيرها إلى الجحيم
عباس: "صفقة القرن" مصيرها إلى الجحيم

2019-05-28

الاحتلال يمدد اعتقال زكريا الزبيدي حتى انتهاء الإجراءات ضده
الاحتلال يمدد اعتقال زكريا الزبيدي حتى انتهاء الإجراءات ضده

2019-05-28

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي
الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي

2019-05-28

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج

إيقاف برنامج "شيخ الحارة" في مصر بسبب "الخروج عن القيم"

2019-05-28
تحليلات: مصاعب تشكيل الحكومة مؤشر على نهاية نتنياهو

تحليلات: مصاعب تشكيل الحكومة مؤشر على نهاية نتنياهو

2019-05-28
المصادقة على قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى

المصادقة على قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى

2019-05-28
الشرطة الإسرائيلية تعتقل د. عامر الهزيل من النقب

الشرطة الإسرائيلية تعتقل د. عامر الهزيل من النقب

2019-05-28

"هيومن رايتس": جرائم حرب ترتكب بسيناء من قبل الجيش وداعش

2019-05-28