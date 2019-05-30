أوروبا ترصد 15 مليون يورو لدفع رواتب موظفي الضفة

خصص الاتحاد الأوروبي، مبلغ 15 مليون يورو لدفع رواتب شهر أيار/مايو 2019، ومخصصات التقاعد لحوالي 56 ألف موظف قطاع عام ومتقاعد في الضفة الغربية، كجزء من الدعم المالي المباشر للموازنة الفلســــطينية.

وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي، توماس نكلاسن، في بيان، اليوم الخميس، "ندرك الأزمة المالية التي يمر بها الفلسطينيون والنتائج الإنسانية والاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك".

وأضاف: "كان الاتحاد الأوروبي على تواصل مع الطرفين، وعبرنا عن توقعاتنا الواضحة بأنه ينبغي الاستمرار في التنفيذ الكامل للاتفاقيات الاقتصادية والمالية الحكومية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما فيها الالتزامات الإسرائيلية وفقا لبروتوكول باريس".

وذكر أن هذه المساهمة رسالة واضحة حول التزام الاتحاد الأوروبي القوي نحو الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج.